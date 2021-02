PODCAST 555 : Super Mario 3D World, Six Days in Fallujah et Persona 5 Strikers en consultation

La quinzième saison des podcasts suit son cours. Et c'est avec le même plaisir que nous vous proposons de parler de l'actualité récente du jeu vidéo !

Un plaisir qui malheureusement ne pourra pas durer. Si vous croyez un tant soit peu à la magie des chiffres, vous constaterez que nous ne sommes plus qu'à 111 épisodes du podcast 666, désigné par notre rédacteur en chef comme celui de la fin des temps. Bon, cela dit, on n'est jamais sûrs de rien, alors oubliez ces quelques lignes et concentrons-nous sur le présent.

Cette semaine, vous retrouvez Plume, Romain et le très très cas contact Thomas (courage à sa compagne) qui, chacun à leur domicile, ont des choses à dire sur deux jeux et l'exhumation d'un projet qu'on pensait totalement annulé depuis 2009.

Envie d'en savoir plus sur Super Mario 3D World + Bowser's Fury et Persona 5 Strikers ? De vous rafraîchir un peu la mémoire au sujet de Six Days in Fallujah et pourquoi il suscite encore aujourd'hui une vive polémique ? Eh bien c'est ici que ça se passe, pendant une bonne heure !

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les membres Premium du site.

