PODCAST 554 : Entre les polémiques Mass Effect et Thomas Malher, Nioh sur PS5 et Little Nightmares 2

Dans une dizaine de jours, Gameblog fêtera ses 14 ans d'existence. Et s'il y a une chose qui n'a pas changé depuis ses débuts, c'est la disponibilité du podcast. Là. Maintenant.

Le froid, la neige... Le podcast de Gameblog, qui vaut bien un feu de cheminée tant la rédaction manipule l'actualité brûlante encore cette semaine ! Et qui a enfilé les gants isolants pour cette fois ? Filipe, le clown Joniwan, Thomas, Romain et Plume.

Cinq intervenants cette semaine, et pas des moindres, pour vous parler de ce qui fait parler. À commencer par le débat autour du réaménagement de certaines scènes dans Mass Effect Legendary Edition, très très vif et qui partage aussi au sein de la rédaction. Même chose avec les déclarations énervées du patron de Moon Studios, Thomas Malher. Heureusement, le calme est retrouvé grâce aux tests de la Nioh Collection sur PS5 et de Little Nightmares 2.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les membres Premium du site.

Notre Podcast est désormais

disponible sur Deezer et Spotify (+ archives) !