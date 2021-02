PODCAST 553 : Échanges sur Mass Effect, Google Stadia et The Medium

Vous avez crû que vous seriez reconfinés ? Perdu ! La confiance règne dans les plus hautes sphères de l'État et vous pouvez aussi compter sur nous pour un nouveau podcast de la saison 15 !

Nous revoici donc, fidèles au poste pour une émission encore une fois très riche et qui ne manque pas de faire place à l'espoir, l'émerveillement mais aussi l'incompréhension voire la colère. Cette semaine, vous retrouvez Thomas, Romain, Plume et le très éphémère Joniwan.

À eux quatre, ils vont balayer trois des sujets brûlants de ces derniers jours, à commencer par les premiers éléments d'un Mass Effect Legendary Edition que les fans n'en peuvent plus d'attendre -et la date de sortie est tombée juste après l'enregistrement. Puis il est question de la fermeture des studios internes de Google Stadia avant de retourner sur un des jeux de ce début d'année, le très bon The Medium, première exclusivité console Xbox Series X|S convaincante.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine !

