PODCAST 552 : Discussions autour de Resident Evil, la bourde Xbox Live Gold et Balan Wonderworld

Vous ne savez toujours pas de quoi seront faits les prochains jours, s'il faudra à nouveau vous confiner, faire la queue pour vous faire vacciner ? Chers compatriotes, nous vous offrons une certitude : la disponibilité de notre podcast.

La quinzième saison des podcasts continue et la rédaction de manque guère de sujets sur lesquels réagir, analyser, débattre. Les derniers jours ont été particulièrement agités et c'est tant mieux : cela nous permet d'en parler pendant plus d'une heure et trente minutes, soit le temps d'un match de football ou d'un bon film.

Mais pas de cinéma avec Thomas, Romain et Plume. Nos trois intrépides rédacteurs reviennent concrètement sur les révélations faites au sujet d'un Resident Evil Village qui a l'air d'avoir conquis de nombreux joueurs, ainsi que sa première démo, puis les envies avortées de Microsoft d'augmenter les tarifs du Xbox Live Gold, avant de filer vers le monde (pas si) merveilleux de Balan Wonderworld. Tout un programme auxquels s'ajoutent le WIN et le FAIL de la semaine.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine !

