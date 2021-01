PODCAST 551 : Où l'on débat de Lucasfilm Games, Cyberpunk 2077 et Bowser's Fury

Si les doses de vaccins pour lutter contre ce que vous savez peinent à arriver sur notre territoire, votre dose hebdomadaire de podcasts de la rédaction, elle, est bien à l'heure (ou presque ?).

Vous trouvez l'actu vidéoludique un peu molle en ce début d'année ? Eh bien il va falloir être plus attentifs. Parce que ça bouge, ça crie, ça tire de tous les côtés. Si bien qu'il a fallu faire une sélection pour ce nouveau podcast traitant des infos chaudes de la semaine écoulée.

Et Plume, Romain et Thomas, avec leur ange gardien Pouy, ont choisi. Après les Win et Fail, une discussion sur le retour de Lucasfilm Games, marque mythique, débute. La conversation prend un tournant dramatique avec les derniers rebondissements de l'affaire Cyberpunk 2077, qu'on croyait derrière nous, avant de finir sur une note plus joyeuse, plus féline, grâce au retour de Super Mario 3D World sur Nintendo Switch avec mode inédit qui donne envie de ronronner...

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les membres Premium du site.

