PODCAST 550 : Monster Hunter Rise, Hitman 3 et Super Meat Boy... font rêver ?

Toujours dans l'attente du vaccin qui permettra de reprendre une vie "normale", la rédaction reprend le rythme habituel de ses podcasts, pour vous et avec vous, LES AMIS !

Vous souvenez-vous de la dernière fois où l'actualité ludo-numérique a été aussi calme ? Nos rédacteurs, qui ont l'impression que 2020 a été un E3 élargi, non. Mais est-ce à dire qu'il n'y a rien à raconter ? Que nenni. Voire que Nini, si l'on fait référence à notre bien-aimé rédacteur en chef, de retour aux commandes du podcast, et masqué.

Trazom, oui, c'est bien lui, est pour cette nouvelle émission aux côtés de Joniwan, Plume et Thomas, pour parler, en plus des WIN et FAIL de la semaine, de trois jeux passés entre nos mains. D'abord Monster Hunter Rise dont la démo a fait très forte impression et motive notre spécialiste de la série à s'engager ; Hitman 3 a lui parfaitement conquis le meilleur assassin de notre équipe ; Super Meat Boy Forever est un poil (de carotte) plus décevant mais loin de la catastrophe malgré tout.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine !

