PODCAST 549 : 2021, L'Odyssée du Jeu Vidéo ? Nos attentes et prévisions !

Nous vous avons déjà présenté nos meilleurs voeux pour l'année 2021 ? Vous ne verrez pas d'inconvénients à ce que nous réitérions ici-même et dans le coeur de cette nouvelle émission de la quinzième saison.

Le programme, déroulé par Trazom - aka le roi de la déco et de la déconne - aux côtés de Romain, Thomas et Plume, ne sera pas bien difficile à retenir. Qui dit nouvelle année, dit perspectives, attentes, prévisions. Nos intervenants vont donc, après avoir fait un détour par les WIN et FAIL de la fin 2020, sortir le calendrier et la boule de cristal. Les stratégies des développeurs et constructeurs, les tendances qui se dessinent, l'attente du vaccin... Rien n'est oublié dans ce podcast une fois encore confiné, ou presque. Et on ne manquera bien entendu de parler de jeux. Vous pouvez aussi le faire dans les commentaires ci-dessous, d'ailleurs, ceci nous intéresse.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les Premium.

