PODCAST 548 : Sony en 2020, le trop-plein de confiance ?

Plus d'attestations, plus de limites ! Ah si, il y a un couvre-feu... Mais pour occuper votre soirée pas encore hivernale mais pas loin, nous avons une solution : le dernier podcast de la rédaction.

À voir aussi : PODCAST 547 : Xbox en 2020, la force trop tranquille ?

Nous voilà presque arrivés au terme de l'année 2020. Presque au terme de la première moitié de la saison des podcasts avant une pause qu'on vous promet bien méritée. Genre vraiment vraiment. En toute logique, après nous être penchés sur les douze derniers mois de Nintendo et de Microsoft, nous allons aborder Sony et PlayStation.

Romain, Thomas et le si dangereux et irresponsable Plume se sont réunis une fois de plus à distance, attendant fébrilement un vaccin qui n'arrive pas assez vite pour discuter pendant près de deux heures de la communication du constructeur japonais, de ce qu'il a maîtrisé, ou non, de ce statut d'intouchable, des jeux, de la PS4 et de la PS5 et de son lancement. Un programme chargé, alors on ne perd pas de temps. Hop hop hop.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les Premium.

Notre Podcast est désormais

disponible sur Deezer et Spotify (+ archives) !