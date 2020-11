PODCAST 545 : Retour sur le lancement de la PS5, The Pathless, Hyrule Warriors et Observer SR

Alors, on n'est pas bien là, tous confinés, au chaud, à profiter dès que l'on peut des rares plaisirs que procurent la situa... ? Non ? Bon, il n'y a qu'à se dire que c'est bientôt fini. Et qu'en attendant nous avons un peu de réconfort à vous offrir avec le nouveau podcast de la rédaction !

Comment s'est passé le lancement de la PS5 pour vous ? Parce que, vu d'ici, on dirait que cela n'a pas été simple. C'est sur cette journée du 19 novembre 2020, qui aurait pu être une fête pour les joueurs si les conditions de distribution, commercialisation et le conjoncture sanitaire avaient été normales, que nos intervenants ont décidé de se pencher. La PlayStation 5 a clairement rendu fou Trazom, mais aussi Thomas, Romain et Plume.

5 sur 5

Nos intervenants ont bien sûr d'autres mots à la bouche. Et ils vous réservent leurs avis sur trois jeux testés dans les colonnes de Gameblog, dont deux sont justement disponibles sur PS5 : The Pathless, Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau et Observer System Redux. Juré, ce n'est pas fait exprès !

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les Premium.

Notre Podcast est désormais

disponible sur Deezer et Spotify (+ archives) !