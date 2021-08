ZEN : La carte de paiement préférée des joueurs férus d'import

Aujourd'hui, on a coutume de dire que tout va trop vite. Pourtant, lorsqu'il faut attendre (parfois de longs mois durant) que votre jeu ou votre figurine préféré arrive dans la boutique près de chez vous, l'attente semble interminable. Évidemment, les plus pressés n'hésitent pas à se tourner vers le marché de l'import, mais le taux de change appliqué par certaines banques agit trop souvent comme un frein. Heureusement, ZEN est là.

Cet article est un contenu sponsorisé

En 2021, il est plus que jamais facile de s'affranchir des frontières, et de commander directement l'article de son choix à l'autre bout du monde : il suffit de trouver son article préféré auprès d'une boutique locale, de valider le paiement, et le tour est joué !

Mais si la surprise de recevoir sa commande est totale, la déconvenue arrive bien souvent quelques jours plus tard, alors que l'on découvre avec horreur le taux de change peu avantageux pratiqué par notre banquier... Mais avec l'application ZEN, finis les calculs et les prises de tête ! Le prix que vous voyez est le prix que vous payez : voilà la promesse imbattable de ZEN !

j'en profite !

Le meilleur taux de change du marché

Avec ZEN, vous avez la certitude de ne pas être pris pour le dindon de la farce au moment de régler vos achats en dollars, en livres sterling ou en yens : avec la garantie ZEN, payer dans une autre devise n'a jamais été aussi simple et intuitif. Grâce à votre application, payez vos articles au juste prix, même à l'autre bout du monde : ZEN vous garantit une transaction transparente, sans frais, et au taux le plus juste.

j'en profite !

ZEN la garantie de nombreuses économies

Avec l'application ZEN, vous n'aurez plus à payer deux fois le prix de votre jeu préféré uniquement sorti au Japon, et profiterez allègrement des taux de change avantageux de nombreuses devises. Mais ZEN va bien plus loin : en plus de faciliter vos achats partout dans le monde, votre application agit comme un véritable compte multidevises directement accessible depuis votre smartphone.

Toujours disponible, toujours accessible, l'application ZEN vous suit dans tous vos déplacements, et fonctionne comme un véritable compte en banque, doté de son propre IBAN et qui permet de suivre toutes ses dépenses dans toutes les devises. Il n'y a pas de meilleur moyen de gérer efficacement ses dépenses et son budget ! Accumulez les devises et utilisez-les en toute liberté, comme bon vous semble.

j'en profite !

Une offre à ne pas rater

Découvrez dès maintenant comment une carte de paiement peut vous aider à mettre du ZEN et protéger tous vos achats. Avec ZEN, tout est garanti, même votre satisfaction : inscrivez-vous dès aujourd'hui, et profitez de 30 jours d'essai totalement gratuits, et entrez dans l'ère du shopping nouvelle génération.

Vous en voulez toujours plus ? Entrez le code GAMEBLOGZEN, et profitez de 90 jours supplémentaires, soit 120 jours de ZEN absolu, pour zéro euro !

Téléchargez dès maintenant l'application ZEN, et laissez-vous transporter dans un monde où tout est plus facile, et tellement zen. La seule difficulté qu'il vous reste désormais à surmonter ? Faire votre choix parmi toutes vos envies !

j'en profite !