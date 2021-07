League of Legends : Riot Games veut renforcer les ligues nationales dès l'an prochain

Après quelques années d'une relative stabilité, l'écosystème de la scène esportive européenne aura un nouveau visage en 2022. Le célèbre éditeur et organisateur Riot Games souhaite prendre un peu de hauteur, et dévoile aujourd'hui les contours des futures ligues du Vieux Continent.

À voir aussi : League of Legends : Solary qualifiée en playoffs de la LFL après son match offline contre KCorp

Dans un post officiel, Riot Games a dévoilé vouloir solidifier les ligues nationales européennes, comme la LFL pour la France. Le concept de ligue "accréditée" naîtra l'année prochaine, avec un événement offline garanti par an (ce qui est déjà le cas pour la LFL). Ces ligues intègreront aussi la base de données de contrats des ligues officielles du jeu.

Les cashprizes des ligues nationales seront unifiés, ainsi que les régulations de co-streaming. L'année prochaine, la ligue du Benelux sera également créée en rassemblant celles des trois pays :

Les [ligues européennes régionales] font partie intégrante de l'écosystème esportif de League of Legends, en contribuant énormément au développement des meilleurs talents de la région et ouvrant la voie pour les aspirants pro.

Je vise juste

Ces ligues constituent aujourd'hui l'échelon qui permet aux aspirants professionnels d'entrer dans un circuit fermé, et ainsi espérer être repéré pour ensuite rejoindre la ligue européenne officielle de League of Legends, soit le niveau le plus élevé de la région, qui peut mener jusqu'au championnat du monde pour les meilleures équipes. Peu de détails ont pour l'instant été donnés sur les changements concrets et la forme qu'ils prendront pour la prochaine saison, mais l'on peut penser que ces derniers bénéficieront sans doute aux plus petites ligues nationales.

De son côté, la LFL a cette année connu un développement sans pareil, et ce pour plusieurs raisons. L'une des plus significatives tient en sa nouvelle équipe : la Karmine Corp, dont le succès a porté la ligue dans une nouvelle dimension. Le lancement de la nouvelle web TV officielle de diffusion, OTP LoL, a aussi eu son rôle à jouer. Quoiqu'il en soit, la saison prochaine devrait bien s'annoncer pour la ligue française.