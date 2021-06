Flight Simulator : Voici le poids de la version Xbox Series, il va falloir faire de la place !

Déjà dispo sur PC depuis un bon moment, Microsoft Flight Simulator va enfin débarquer sur Xbox Series, et c'était d'ailleurs l'une des grosses annonces de la conférence Microsoft & Bethesda Game Showcase de l'E3 2021.

À voir aussi : E3 2021 : Une démo pour Monster Hunter Stories 2 le 25 juin et du contenu en juillet

On le sait bien, sur PC, Flight Simulator est capable de mettre à genoux les plus grosses config, et forcément, on se doute que la version Xbox Series devra mettre la pédale douce sur certaines options graphiques. Néanmoins, il existe un poste où il est très difficile de réduire la voilure : celui de la taille que prend le jeu sur le disque dur (le SSD en l'occurrence).

Beau comme un camion, gros comme un poids-lourd

Sur PC, les 100 Go sont allègrement dépassés, surtout si l'on opte pour la version premium qui comporte plus d'appareils, et on ne parle pas des joueurs qui vont enrichir leur hangar sur le shop du jeu. Heureusement, le Microsoft Store nous informe que la version "vanilla" du jeu sur Xbox Series X se contentera d'occuper 93 Go, ce qui n'est pas rien. Toutefois, on reste loin des 180 Go que faisait le jeu avant qu'une mise à jour salvatrice ne vienne drastiquement réduire la taille des fichiers.

Rappelons que Microsoft Flight Simulator sortira le 19 novembre 2021 sur Xbox Series X|S