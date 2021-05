Aragami 2 sortira à la rentrée

Il était attendu pour ce début d'année, mais il s'était pris les pieds dans les tapis des reports, comme tant d'autres en cette période d'incertitude sanitaire. Le petit frère du sympathique Aragami a décidé qu'il serait parmi nous en septembre.

Aragami 2 sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC le 17 septembre prochain - à 39,99 euros sur consoles et 34,99 euros sur Steam où il est en précommande. Cette suite du jeu d'infiltration et d'action de Lince Works, écoulé à 700.000 exemplaires, aura encore en elle la flamme des Tenchu, mais ajoute, en plus de son univers à lui, plein de surprises et d'aménagements bienvenus.

Marche à l'ombre

Avec ce nouvel épisode, où il faudra faire face à l'Empire Akatsuchi, jusqu'à trois ninjas en herbe pourront s'allier pour des opérations menées dans une coopération parfaite dans la campagne principale. Trois arbres de compétences et quarante-deux pouvoirs spéciaux sont prévus pour donner un peu plus de richesse au gameplay, et l'on nous promet également une personnalisation poussée des armes et de son accoutrement de tueur de l'ombre, ainsi qu'un rapport risque/bénéfice très étudié.

Et pour se faire une idée plus précise de ce qui nous attend, les développeurs barcelonnais ont eu la bonne idée de joindre aux mots une bande-annonce.