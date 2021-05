Vous avez joué à quoi cette semaine ?

C'est ENFIN le week-end, les amis t'entends ou pas ?! Joie. Paix. Félicité et tout ce qui va avec... L'occasion de se poser tranquillement chez soi et de faire le point sur sa vie et sa semaine gamer. Tous les dimanches, nous vous attendons ici, pour refaaaaaaaaire votre vie de gamer sur le forum de Gameblog.fr ! C'est fou, non ? Non ? Bon ok.

À quoi avez-vous joué ? Quel jeu avez-vous commencé ou fini cette semaine ? Vos coups de coeur... coups de gueule... Combien de Succès débloqués ? De Trophées glanés ? De démos téléchargées ? De jeux achetés ? De manettes fracassées ? Plutôt du jeu en solo, en réseau ?

Des anecdotes sympas, des moments de vie à partager ? En clair : elle a ressemblé à quoi, votre semaine placée sous le signe du jeu vidéo ?

À vous de nous le dire, à vous de discuter dans le forum, d'échanger avec passion. D'ailleurs, nous passerons régulièrement vous dire à quoi nous avons joué de notre côté.

Parce que c'est aussi ça, la communauté Gameblog !

À tout de suite dans le forum... mais pas seulement.