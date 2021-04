Returnal : Le trailer de lancement mis sur orbite

Ce qui ressemble de plus en plus à la première grosse exclusivité PS5 approche. Avant que notre TEST vienne confirmer, ou pas, les qualités entrevues avec la preview, Sony pousse un dernier cri pour son lancement.

À voir aussi : Returnal PS5 : 45 minutes de gameplay maison qui vont vous retourner !

Sélène. Elle s'appelle Sélène, l'héroïne de Returnal. Et elle n'est pas une exploratrice spatiale comme les autres. Après s'être crashée sur la planète Atropos, elle va mourir, encore et encore, prisonnière d'une boucle temporelle qu'elle est. Des tas de créatures voudront que ça continue ainsi. Mais le joueur pourra, en y mettant du coeur, triompher de la fatalité, à coup de flingue des étoiles et d'esquives désespérées qui, nous dit-on, font du Rogue-like de Housemarque un défi particulièrement corsé. Et bien joli.

« Le temps est comme une marée... même en luttant de toutes nos forces, il est impossible de l'arrêter. »



Affrontez les menaces d'Atropos en incarnant Sélène, et révélez la vérité en survivant dans une boucle temporelle chaotique. Brisez le cycle dans Returnal, disponible le 30 Avril sur PS5.



BRISEZ LE CYCLE



Après s'être écrasée sur une planète extraterrestre métamorphe, Sélène doit combattre de toutes ses forces pour survivre. Elle est vaincue encore et encore et se voit contrainte de recommencer son périple à chaque fois qu'elle meurt.



Dans ce jeu d'action de type rogue-like, la planète et votre équipement changent à chaque cycle, vous obligeant à adapter votre style de jeu pour surmonter des défis en évolution constante.



Affrontez vos ennemis dans des combats nerveux et palpitants. Récupérez des technologies extraterrestres pour améliorer vos compétences.



Forgez une connexion personnelle avec la planète et reconstituez l'histoire de Sélène.

Ah, et le plus important, tant qu'on partage cette dernière bande-annonce : Returnal sera disponible ce vendredi 30 avril 2021 sur PS5.