State of Play : Solar Ash présente du gameplay agile et chatoyant

Les indés avaient aussi voix au chapitre durant le dernier State of Play. Annapurna ne pouvait pas manquer l'opportunité de donner un peu de lumière au nouveau jeu d'Alx Preston et de Heart Machine.

C'est justement le directeur créatif de Hyper Light Drifter qui a pris la parole pour un extrait de gameplay commenté de Solar Ash. Cela pour donner quelques précisions sur ce projet autrement plus ambitieux, abandonnant le Pixel Art pour la 3D - mais sans sacrifier l'esthétique.

Solar Ash est un jeu de plate-forme et d'action à la troisième personne d'envergure, axé sur la fluidité du mouvement. Nous voulions vraiment aller plus loin sur plusieurs fronts. Notre monde traversable est immense, avec des villes englouties, de vastes étendues d'eau et des zones de lave dangereuses pour les joueurs à traverser et à explorer.



Vous incarnez Rei, une Voidrunner qui cherche à sauver son monde natal depuis l'Ultravoid lui-même - un énorme trou noir qui avale des mondes entiers.



Heureusement, Rei est bien armée pour cette tâche avec une vitesse, une agilité et d'autres outils incroyables pour l'aider dans sa mission. Elle parcourt de vastes distances en surfant à travers les nuages ​​cendrés avec facilité. Elle combat de manière transparente à travers les espaces et les immenses espaces verticaux. Elle glisse gracieusement sur des rails jonchés à travers le monde pour atteindre de plus grandes hauteurs et des enclaves secrètes.



Le combat est fluide, simple et satisfaisant. Nous voulons donner du pouvoir au joueur, en montrant à quel point Rei est habile dans ce qu'elle fait. Au fur et à mesure que vous progressez, vous rencontrerez des créatures plus grosses et plus tordues, faisant allusion à la nature plus insidieuse de cette mâchoire du cosmos. Ces rencontres ne feront que dégénérer en défis et évoluer au fur et à mesure que vous explorerez, ce qui nécessitera un meilleur timing et des compétences de plate-forme affinées.



Au final, Rei combattra les plus grandes créatures de l'Ultravoid : des restes massifs taillés dans de l'os et de la viscose, de la boue vrillée et nerveuse. Ces bêtes détiennent la clé pour progresser dans sa quête et sauver son monde. Rei est déterminée à surmonter cet énorme défi (littéralement) à tout prix.

Rendez-vous cette année sur PS5, PS4 et PC pour savoir si Solar Ash on... se l'arrache (copyright).