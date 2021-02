Quantic Dream ouvre un deuxième studio à Montréal

Fondé il y a bientôt 24 ans, le studio auquel on doit le cultissime The Nomad Soul et plus récemment Detroit : Become Human accueille un petit frère. Celui-ci grandira de l'autre côté de l'Atlantique.

Ce mardi 2 février 2021, Quantic Dream a annoncé l'ouverture de Quantic Dream Montréal. La société implantée dans le 20ème arrondissement parisien a choisi de s'implanter en Amérique du Nord pour continuer sa croissance. Très accueillant, notamment grâce à des subventions et avantages fiscaux importants, et disposant de nombreux talents, le Québec, et plus particulièrement Montréal, est une des plaques tournantes du jeu vidéo aujourd'hui.

Les locaux seront situés dans un immeuble rénové situé dans l'avenue Atwater, et investis lorsque la crise sanitaire sera derrière nous.

Heureux d'annoncer l'ouverture de Quantic Dream Montréal! Comme on monte un nouveau studio tous les 24 ans, c'est un grand moment pour nous ;-)

Je souhaite la bienvenue à notre nouvelle équipe canadienne. Très heureux d'être présents dans la Belle Province! https://t.co/n5i8ScA6RT - David Cage (@David__Cage) February 2, 2021

Le nouveau studio canadien, présidé par Guillaume de Fondaumière, aura pour directeur général Stéphane d'Astous. Ce dernier, entré dans le milieu en 2003 chez Ubisoft Montréal avant de fonder et diriger Eidos Montréal à partir de 2007, puis établir Square Enix Montréal. Il est accompagné par Yohann Cazaux, qui a récemment oeuvré sur Assassin's Creed Valhalla. Il officiera en tant que directeur de gameplay.

Devenu indépendant et passé au développement multi-supports après plus d'une dizaine d'années à produire des exclusivités PlayStation, Quantic Dream avait vu le géant chinois NetEase entrer dans son capital en 2019. Le studio a de nombreux projets à concrétiser et cette ouverture offre de nouvelles opportunités, comme le rappelle de Fondaumière :

L'ouverture de Quantic Dream Montréal constitue une étape importante de notre développement. La mise en production de plusieurs projets nous amène à engager un important programme de recrutements pour 2021 dans toutes les disciplines. Quantic Dream s'installe à Montréal afin de rapidement constituer une équipe à taille humaine, composée d'experts de la région. Nous avons prévu de recruter la majorité de l'équipe cette année avec la création d'une cinquantaine de postes d'ici à la fin 2021.

Reste à savoir ce qui va sortir du pays de la Poutine et du pudding-chômeur. On leur souhaite, évidemment, tout le meilleur du monde, comme on dit.