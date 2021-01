Surprise : Biomutant sortira avant l'été

Tant d'années après son annonce, on n'y croyait guère plus. On l'imaginait disparaître tel un Dead Island 2. Finalement, le premier jeu des suédois de The Experiment 101 est daté, bien daté.

Biomutant sera disponible le 25 mai prochain sur PS4, Xbox One et PC, a ENFIN annoncé THQ Nordic. L'action-RPG en monde ouvert post-apocalyptique branché arts martiaux, qui avait été l'une des sensations de la Gamescom 2017, n'arrivera pas au premier trimestre, comme l'avait affirmé le PDG de l'éditeur. Mais est-ce si grave, lorsque l'on constate un début d'embouteillage en février et mars ? Bien sûr que non.

Un jeu Kung-Fou

On rappellera que ce titre promet une customisation très poussée de son félin anthropomorphe, des mutations géniales, du crafting de folie, un système de combat agile, des actions ayant de réelles conséquences sur le monde qui nous entoure. Bref, la totale.

N'oublions pas non plus que, en version physique, Biomutant ne se contentera pas du standard. Il aura droit à deux éditions spéciales, visibles dans notre galerie d'images ci-dessous, évidemment onéreuses - et en précommande. Voici leurs contenus :

Collector's Edition (109,99 euros)

Le jeu

Une figurine du héros

L'artwork au format A1

La bande originale

Une boîte Premium

Atomic Edition (399,99 euros)