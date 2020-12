The Game Awards : Scarlet Nexus décale sa fenêtre de sortie

Alors qu'une certaine vision de la Cyberpunk attitude occupe bien des conversations cette semaine, Bandai Namco a profité de la très nocturne cérémonie des Game Awards pour rappeler qu'il faudra compter dès l'année prochaine sur la sienne, très anime , du genre, avec Scarlet Nexus.

À voir aussi : TEST de Cyberpunk 2077 (PC) : Les possibilités d'une ville

Décidément habitué des pince-fesses et autres réceptions mondaines et dématérialisées, celui que nous appelons "Bandai Namco : The Game" s'était (re)montré à l'ouverture de la Gamescom 2020, pour nous donner rendez-vous à la fin de l'année.

Mais comme 2020 ne nous épargnera finalement pas grand chose, l'action-RPG qui espère tous nous connecter reporte finalement sa sortie à l'été 2021. Rappelons que grâce à notre expert Joniwan, nous avions pu en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de ce titre cross-gen, dans lequel les habitants se connectent à un réseau global en branchant leur cerveau, ce qui n'est pas sans conférer quelque pouvoirs psychiques à certains, à commencer par les membres de la milice OSF, qui lutte inlassablement contre "Les Autres", des monstres littéralement tombés du ciel.

Pour profiter de cette version japonaise du Cyberpunk et de sa collaboration musicale, il faudra donc attendre l'été 2021. Scarlet Nexus reste prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S.