Bon Plan : Samsung Galaxy Tab S7 à partir de 419€ avec Galaxy Fit2 + assurance 2 ans offerts

À l'approche des fêtes de fin d'année, l'envie de se faire plaisir est plus que jamais dans l'air du temps. Mais parce qu'il n'est pas toujours facile de changer de smartphone sans y laisser des plumes, Samsung vous propose une offre à saisir d'urgence !

Vous allez pouvoir exprimer tout votre potentiel avec les toutes nouvelles tablettes Samsung Galaxy Tab S7 et S7+. Fidèle allié de vos déplacements professionnels et personnels, ce véritable concentré de technologie a été pensé pour s'adapter au mieux à chaque situation, pour vous faciliter la vie au quotidien.

Des performances incroyables en toutes circonstances

Du 15 au 31 décembre seulement, profitez d'un bonus de reprise exclusif de 100 euros, et offrez-vous LA tablette qui va enfin vous permettre de révéler tout votre potentiel. Avec leurs écrans à 120 Hz et leurs processeurs ultrapuissants, les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+ s'adaptent à toutes vos envies : en plus de vous offrir un environnement de travail complet, elles se transforment d'un claquement de doigt en support idéal pour vos jeux vidéo préférés. Entre travail et gaming, plus besoin de choisir !

Découvrez une expérience nouvelle génération grâce à la Galaxy Tab S7 et son écran LCD LTPS de 11 pouces et sa définition Wide Quad eXtended Graphics Array. Vous avez des envies de grandeur ? Pas de problème : optez pour la Galaxy Tab S7+, et plongez dans son écran large Super AMOLED de 12,4 pouces, et découvrez l'incroyable technologie HDR10+ et sa gamme de couleurs et de contrastes considérablement étendues.

Reprise de votre ancien smartphone ou tablette

Plus grande, plus lumineuse, plus rapide, découvrez la tablette selon Samsung, et profitez d'une offre de reprise immanquable pour vous offrir le meilleur de la technologie au meilleur prix : en ce moment, Samsung reprend votre ancien smartphone jusqu'à 400 euros, ou votre ancienne tablette jusqu'à 330 euros. Et du 15 au 31 décembre, Samsung vous offre 100 euros de reprise supplémentaire. il n'y a plus à hésiter : il est urgent de se faire plaisir !

Un écran aussi fluide : il faut le voir pour le croire. À 120 Hz, l'affichage ultra rapide réagit instantanément à ce qui se passe sur votre écran. Il adapte le taux de rafraîchissement de manière intelligente en fonction de votre contenu, pour économiser de la batterie pendant que vous naviguez.

L'offre de Noël à ne pas rater

Et parce que les fêtes donnent à tous les technophiles des envies de cadeau, Samsung vous offre en plus la tranquillité d'esprit : jusqu'au 31 décembre 2020, profitez du code "SCTABS7B" pour inclure l'assurance Samsung Care+ 2 ans à votre Galaxy Tab S7 4G ou Galaxy Tab S7+ Wifi/5G, et bénéficier d'une réduction immédiate de 149 euros.

Et pour ceux qui en veulent toujours plus, Samsung vous offre pour tout achat d'une Galaxy Tab S7 ou d'une Galaxy Tab S7+ la Galaxy Fit2, une montre connectée équipée d'un écran AMOLED qui offre en un seul coup d'oeil toutes les informations dont vous avez besoin. Avec sa batterie longue durée, votre nouveau compagnon au design compact et léger deviendra un véritable coach personnalisé qui vous accompagne au quotidien.

Des économies de folie

Avec une offre aussi exceptionnelle, disponible jusqu'au 31 décembre seulement il n'y a plus à hésiter ! Ne laissez pas passer cette occasion de vous offrir la tablette de vos rêves en profitant d'un bonus de reprise pouvant atteindre 400 euros avec 100 euros de bonus, et de la montre connectée Galaxy Fit en cadeau. Et pour plus de sérénité, Samsung vous offre 149 euros de réduction sur l'assurance Samsung Care+, qui vous garantit une tranquillité d'esprit en toutes circonstances. De quoi commencer l'année 2021 du bon pied !

En bref :