GTA Online : Braquage de Cayo Perico fait monter la température en vidéo

La plus grosse aventure jamais proposée pour GTA Online à ce jour, selon Rockstar, sera disponible dans quelques jours. Il fallait bien réunir les troupes de la partie multi de GTA V pour leur expliquer le plan une nouvelle fois.

La mise à jour Braquage de Cayo Perico qui sera disponible le 15 décembre prochain va être l'occasion pour GTA Online, des années après sa sortie, de se projeter dans un nouvel environnement : une île située dans les Caraïbes.

L'île de Cayo Perico n'est pas seulement le centre névralgique de l'empire d'El Rubio, elle sert aussi de haut lieu à son autre passion : des soirées marathon sur les plages dorées, où le monde entier, des jet-setteurs aux héritières en passant par les producteurs de musique légendaires, se rassemble pour faire la fête jusqu'au petit matin.



Mais si on s'éloigne de la plage et de ses délices, c'est une véritable fortune en oeuvres d'art, bijoux et argent sale qui est disséminée sur l'île. C'est le coup du siècle assuré pour ceux qui trouvent un moyen de s'exfiltrer.

En plus du soleil et de l'évasion, dont nous rêvons beaucoup ces derniers temps, on nous promet des tonnes de nouveautés avec de nouvelles approches pour les braquages, jouables seul ou avec trois joueurs, des véhicules, armes, espaces sociaux inédits, de DJ de classe mondiale et des stations radios qui accueilleront une centaine de nouveaux morceaux. On a hâte d'y être.

Grand Theft Auto Online est disponible sur PS4, Xbox One et PC.