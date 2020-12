Cyberpunk 2077 Edition Day One à 38,99€ chez Cdiscount grâce aux 20€ de cagnottage !

Cyberpunk 2077 est assurément l'un des jeux les plus attendus de cette année 2020. Déjà disponible chez Cdiscount, ce jeu d'anticipation deviendra assurément le jeu vidéo de toute une génération. Grâce à la cagnotte spéciale Cdiscount, vous bénéficiez en outre d'un prix préférentiel à ne pas rater avant les fêtes !

Monde ouvert et ville-lumière

Cyberpunk 2077 est un jeu d'action-aventure en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles... D'ores et déjà disponible chez Cdiscount, il ne vous laissera sans doute pas indifférent par son univers en monde ouvert totalement cybernétique.

Cyberpunk 2077 vous permet avant tout de créer votre propre personnage, à choisir entre un homme et une femme cybernétique. Il est en effet possible de personnaliser les cyberlogiciels, les compétences et le style de jeu de votre personnage, et bien entendu d'explorer cette ville immense qu'est Night City, où chacun de vos choix aura un impact direct sur l'histoire et le monde qui vous entoure. Vous rencontrerez de nombreux personnages hauts en couleurs, et avec lesquels vous pourrez progresser dans votre quête... Même s'il vous faudra vous méfier de nombre d'entre eux, comme toujours dans un monde aussi incertain et dangereux...

Nomade, Bas-fonds et Corpo...

Il y a bel et bien 3 façons d'être dans Cyberpunk 2077 : Nomade, voyageur et pillard vivant hors des agglomérations ; Gosse des rues connaissant la dure loi des bas-fonds et s'y étant adapté ; Corpo sachant comment fonctionne les sociétés dictatoriales. Ainsi, la manière dont vous allez endosser votre rôle sera soumis au profil voulu. Par la suite, ce background vous donne aussi accès à d'autres options durant les dialogues, facilitant quelques prises d'infos ou vous conférant des avantages uniques. Tout comme vos attributs et la façon dont vous allez les gérer, dans d'autres compartiments du jeu.

Cyberpunk 2077 a été développé par CD Projekt RED, déjà auteur du sublime The Witcher III : Wild Hunt. Ici encore, le studio polonais parvient, dans un style dystopique SF très inspiré, à procurer aux joueurs le sentiment de vivre des histoires sur lesquelles ils ont un véritable impact, d'incarner pleinement leur personnage et d'interagir avec ceux dont ils croisent la route. Et avec la star hollywoodienne Keanu Reeves, parfaitement superbe dans son interprétation d'un Johnny Silverhand, la vraie vedette reste Night City. Vous y trouverez en effet un monde ouvert des plus séduisants et les plus subjuguants qui soient.

V comme Victoire

A la fois mercenaire et hors-la-Loi, V est doté de nombreuses améliorations cybernétiques. Elles vous seront évidemment fort utiles pour vous mouvoir dans ce monde ouvert immense, qu'est la ville de Night City. Accepter le boulot le plus dangereux de votre vie ne sera évidemment pas une partie de plaisir, mais partir à la recherche d'un prototype d'implant qui serait la clé de la vie éternelle, vaut évidemment le coup !

Cyberpunk 2077 Edition Day One, disponible chez Cdiscount, établit véritablement de nouvelles normes en termes de visuels, de complexité et de profondeur. Rarement une ville futuriste n'aura été aussi incroyablement reproduite.

20 € de cagnottage et versions PS5 et Xbox Series X/S

Grâce au cagnottage disponible sur Cdiscount, ce n'est désormais plus 15€ mais 20€ de cagnottage dont vous pourrez profiter, ce qui vous permettra de vous procurer Cyberpunk 2077 à seulement 38,99€ ! De quoi se lancer sans aucune retenue !

Ce n'est pas tout puisque comme de nombreux titres désormais, sachez que le jeu sera également jouable sur PlayStation 5 et Xbox Series S ou X, une fois que vous aurez acheté soit la version PS4 ou Xbox One. Sans débourser d'autre frais donc. En effet, une mise à jour de Cyberpunk 2077 sera offerte à une date ultérieure, afin de profiter pleinement des consoles de nouvelle génération, pour tous les possesseurs de la version PlayStation 4 ou Xbox One du jeu.

Figurine Funko POP !

Pour aller encore plus loin, Cdiscount vous fait également profiter d'une figurine Funko POP qui sera du plus bel effet sur votre bureau ou une étagère ! Il s'agit de la version "SD" de Johnny Silverhand, héros du jeu et incarné par le très "breathtaking" Keanu Reaves !

Contenu de l'Edition Day One

Le jeu est fourni avec les objets physiques suivants :

Un boîtier contenant les disques du jeu

Un Compendium de l'univers et du lore du jeu

Des cartes postales de Night City

Une carte de Night City

Des autocollants Bonus numériques inclus :

La bande originale du jeu

Un petit artbook contenant une sélection d'art du jeu

Le livre original Cyberpunk 2020

Des arrière-plans pour ordinateur et mobile

