PS5 : Un mode ray tracing/60 fps ajouté à Spider-Man Miles Morales

Une des promesses de la nouvelle génération de consoles était d'enfin permettre à des jeux de tourner à la fois en 4K et en 60 fps. Dans les faits, il est pour l'instant souvent nécessaire de faire un choix entre l'un ou l'autre (et si un jeu propose les deux, c'est qu'il n'est généralement pas question de "full" 4K). Et pour ce qui est du ray tracing, une technologie améliorant les graphismes d'un jeu en bénéficiant, son utilisation est souvent liée à un jeu tournant en 30 fps. Insomniac vient cependant de proposer une solution associant ray tracing et framerate élevé.

Insomniac Games vient de diffuser une mise à jour de la version PS5 de Marvel's Spider-Man : Miles Morales, permettant de profiter des améliorations visuelles associées au ray tracing tout en bénéficiant d'un framerate de 60 images par seconde.

Pour jouer ainsi, il est donc nécessaire d'activer le mode d'affichage "Performance RT." D'après le studio californien, ce mode propose "une version alternative du mode Performance et ses 60 fps qui ajoute le ray tracing tout en ajustant la résolution de la scène, la qualité des reflets et la densité des piétons."

Affichage à la carte

En résumé, ce troisième mode diminue la qualité graphique (et réduit la résolution) vue dans le mode ray tracing/30 fps disponible depuis la sortie du jeu afin de permettre de bénéficier à la fois du ray tracing et d'un framerate plus élevé.

Pour rappel, l'autre mode disponible au lancement du jeu se focalisait sur les 60 fps, au détriment du ray tracing et de la résolution. Avec l'ajout de ce nouveau mode d'affichage, Insomniac Games cherche dont à satisfaire le plus grand monde.

Depuis la sortie de Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Insomniac Games l'a déjà mis à jour plusieurs fois. Le studio a par exemple corrigé un bug qui provoquait des dysfonctionnements lorsque la PS5 était placée en mode Repos.

Depuis la sortie de Marvel's Spider-Man : Miles Morales, Insomniac Games l'a déjà mis à jour plusieurs fois. Le studio a par exemple corrigé un bug qui provoquait des dysfonctionnements lorsque la PS5 était placée en mode Repos.