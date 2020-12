World of Warcraft Shadowlands bat des records de ventes, les chiffres dévoilés

15 ans après sa sortie, World of Warcraft continue encore d'être un franc succès. Preuve en est la sortie récente de l'extension Shadowlands qui bat des records de ventex sur PC.

Shadowlands qui est tout de même la huitième extension du fameux MMORPG a eu un lancement assez hors du commun puisque plus de 3,7 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde en une seule journée !

Un exploit qui permet d'en faire le record du jeu PC en termes de volume de vente pour son lancement. À titre de comparaison Diablo III avait aussi eu un beau succès avec 3,5 millions d'exemplaires vendus le jour de sa sortie.

Les abonnements fleurissent

Enfin on apprend également que dans les mois qui ont précédé et les jours qui ont suivi la sortie de cette nouvelle extension, le jeu a pu atteindre et conserver le plus grand nombre d'abonnements d'un mois ou plus en comparaison des extensions précédentes.

Allen Brack, président de Blizzard Entertainment, ravi, explique :

Découvrir cette dimension inédite de l'univers de Warcraft en compagnie de millions d'autres joueurs à travers le monde a été un très grand moment. Cela est d'autant plus gratifiant de recevoir leurs commentaires enthousiastes tandis qu'ils découvrent les fonctionnalités et le contenu inédits dévoilés dans Shadowlands, qu'ils explorent les nouveaux aspects de leurs personnages au travers des congrégations ou qu'il s'agisse de leurs tout premiers instants en jeu, dans les confins de l'Exil. Et nous ne comptons pas en rester là.

L'extension est disponible depuis le 27 octobre 2020 sur PC.