Un pack Nintendo Switch avec Ring Fit Adventure s'annonce

Si Animal Crossing : New Horizons est considéré à juste titre comme le grand héros de la période de pandémie que nous traversons, ce serait oublier qu'un autre jeu Switch est aussi particulièrement prisé depuis un an et avec les confinements et activités physiques limitées.

À voir aussi : TEST de Ring Fit Adventure : Une très bonne raison de bouger

Le pack Nintendo Switch Joy-Con Néon contenant Ring Fit Adventure, son Ring-Con et sa sangle de jambe sera disponible à la vente à partir de ce vendredi 11 décembre. Pour être plus précis, c'est un code de téléchargement qui sera présent dans ce packaging.

Paru en octobre 2019 et partenaire minceur de votre serviteur pendant un peu plus de deux mois avec des effets perceptibles, et on ne vous parle pas de la métamorphose de ce connard d'Angel, Ring Fit Adventure est une expérience de remise en forme ludique, joyeuse et maligne. Affrontements virtuels mais vrais efforts, bonne humeur et programmes personnalisés sont autant d'atouts qui en font un coach à envisager.

Souvent en rutpture de stocks, très demandé avec les différents confinements, le voilà donc réuni avec la console. Et ce genre de bundle, en précommande à 379,99 euros sur Amazon, par exemple, a de fortes chances de cartonner pour les fêtes de Noël, pas besoin d'une boule de cristal pour le deviner.