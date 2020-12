Xbox : Il unboxe et découvre la console le jour de sa sortie en 2001, la vidéo

Des vidéos d'unboxing de consoles rétro, ce n'est pas ça qui manque sur la toile. Des vidéos d'unboxing de consoles rétro réalisées le jour de la sortie originale de la machine, c'est en revanche bien plus rare. Et c'est ce que l'on vous propose de découvrir aujourd'hui.

Nous vous avons déjà partagé avec vous à plusieurs reprises des vidéos de Tyler Esposito, ce vidéaste américain qui a eu la chance de pouvoir documenter, via le camescope de son père, sa vie de joueur depuis la fin des années 80. Une fois n'est pas coutume, nous avons à nouveau eu envie de relayer une de ses créations nostalgiques.

Cette fois, Tyler a décidé de profiter de la sortie d'une nouvelle génération de consoles, au sein de laquelle figurent les Xbox Series X|S, pour proposer une vidéo de sa découverte de la toute première Xbox, sa manette et ses jeux de lancement. Cette vidéo est d'autant plus particulière qu'elle a été filmée le 15 novembre 2001, autrement dit le jour de la sortie américaine de la Xbox (elle n'est arrivée en Europe que le 14 mars 2002). Pour la petite histoire, Dead or Alive 3 est le jeu qu'il a choisi de lancer en premier.

Comme le montrent les différentes vidéos de Tyler, son père et lui ont pu amasser une collection de consoles et de jeux massive au fil du temps et des générations de machines. Tyler a cependant choisi de revendre cette collection des suites du décès de son père et de la naissance de sa fille. L'Américain nous a en effet confié qu'il avait l'impression que sa collection l'empêchait d'avancer et le retenait dans le passé. Aujourd'hui, il se crée de nouveaux souvenirs de joueurs en compagnie de sa fille et garde ses nombreux souvenirs en mémoire grâce à ses vidéos.