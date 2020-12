Demon's Souls : Le jeu PS5 n'est pas assez dur, un joueur le tente avec des bongos

Si le débat entre accessibilité et progression par l'échec continue de faire rage dans la si paisible communauté des joueurs, force est de constater que le genre (un chouïa hardcore) du Souls-like est parvenu en l'espace d'une génération à imposer son modèle comme une formule gagnante.

Preuve de son incontestable succès, c'est le premier opus de la série de From Software qui porte avec un ambitieux remake le lancement de la PlayStation 5. Et si les lames aiguisées du soldat Joniwan n'ont pas tremblé devant ce nouveau défi, il y a toujours un petit malin pour pousser le bouchon un peu plus loin que les autres, quitte à basculer dans l'absurdité.

DM, Demon's Souls ♫

C'est, vous l'aurez compris, le cas de Super Louis 64, YouTubeur de son état et habitué des associations alambiquées, qui a sans doute voulu rebondir sur la performance d'un autre joueur, ayant avant lui affronté le plus difficile des boss de Sekiro : Shadows Die Twice l'an dernier, comme nous vous l'avions déjà raconté.

C'est donc avec peu de modding et deux bongos que le père Louis s'est lancé dans l'aventure. Pourquoi deux ? Car avec seulement cinq boutons par paire d'instruments, il fallait bien ça pour espérer s'en sortir. C'est donc avec les contrôles sur la main gauche et les boutons d'action sur la main droite que vous allez pouvoir découvrir comment l'intrépide tente de briller.

Evidemment, Super Louis 64 ne se privera pas d'aller affronter Tower Knight, l'iconique boss de ce premier épisode, et donc du remake par extension. Comment s'en sortira t-il ? À vous de la découvrir...