VR Le Futur #105 : Star Wars : Tales From The Galaxy's Edge... L'émission 100% Réalité Virtuelle !

Gameblog vous donne rendez-vous chaque semaine dans "VR le Futur", une émission entièrement dédiée à la réalité virtuelle ! Grâce à "VR Singe", vous saurez tout sur l'actu des jeux sur PSVR, Oculus Rift, HTC Vive et autres, à travers les rubriques News, Focus, Dossier, Sorties et Essai.

Pour le 105e épisode l'émission VR de la rédaction de Gameblog, VR le Futur, préparée par le bien nommé VR Singe, on vous parle de nombreuses news, actualité oblige, parmi lesquelles le nouveau Mega Pack PSVR, mais aussi le multi de Medal of Honor, sans oublier Project Wingman et bien sûr et surtout l'essai sur Star Wars : Tales From The Galaxy's Edge !

Enjouaillez SVP !

Au sommaire de cette émission :

News

Nouveau Mega Pack PSVR

Le multijoueur de Medal of Honor Above & Beyond

Flight Simulator VR arrive

Du nouveau pour Rhythm of the Universe

Pistol Whip 2089 se lance

Sorties

Project Wingman

Hinge : Episode 1

Vita Romae

Essai

Star Wars : Tales From The Galaxy's Edge

