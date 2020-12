The Game Awards : Le MMORPG Crimson Desert dévoile sa première vidéo de gameplay

Dévoilé il y a un peu plus d'un an, le MMORPG médiéval-fantastique des coréens de Pearl Abyss a choisi l'incomparable coup de projecteur offert par les Game Awards 2020 pour croiser à nouveau le fer, et nous replonger dans son univers a priori impitoyable.

À voir aussi : World of Warcraft Shadowlands bat des records de ventes, les chiffres dévoilés

Quelques jours après avoir levé le voile sur son logo, Crimson Desert a enfin consenti à montrer quelques phases de gameplay, en mode WORLD PREMIERE.

Pywel me suive

Si les joueurs avaient déjà pu appréhender l'univers sombre et entremêlé du prochain jeu des développeurs de Black Desert, nous découvrions pour la première fois Macduff, le protagoniste de cette épopée Camillesque, un mercenaire opprimé qui lutte pour récupérer ses terres.

Aux côtés de sa bande de mercenaires à l'air patibulaire, notre héros devra traverser le continent de Pywel, une terre ponctuée de nombreuses zones, factions et régions qui se battent pour son contrôle :

Le roi de Demeniss, Unificateur des Terres, est dans le coma. Dans le vide de pouvoir qui s'ensuit, ceux qui ont souffert sous son règne de fer cherchent maintenant à exploiter sa faiblesse. Les joueurs jouent le rôle de Macduff, un habile guerrier au passé tragique, alors qu'il mène ses mercenaires au conflit pour récupérer des terres qui leur appartenaient autrefois.

Le personnage principal Macduff et ses mercenaires sont en quête pour récupérer leurs terres sur le continent de Pywel, déchiré par la guerre. Tout au long de leur quête, cette bande de mercenaires doit survivre à des environnements difficiles et se défendre contre des factions belligérantes, des mercenaires hostiles, des dirigeants maniaques et des bêtes mythiques.

Cette bande-annonce aura également été l'occasion de profiter des différents types d'affrontements qui devraient rythmer l'aventure, entre PvP et combats de boss épiques, à l'image de la créature mythique ici présentée. Petite subtilité : les joueurs pourront choisir de combattre armés ou à mains nues, sans oublier leurs membres inférieurs, tout aussi mobilisables.

Il faudra également compter avec des donjons remplis d'énigmes à résoudre, mais aussi des batailles de siège à grande échelle, une complémentarité qui trahit évidemment les intentions dantesques de Pearl Abyss, après le succès de Black Desert et ses quelques 40 millions de joueurs.

Si vous vous sentez l'âme d'un chevalier en ligne, sachez que Crimson Desert est désormais prévu sur PC et consoles pour l'hiver 2021.