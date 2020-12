Des MacBook avec écran mini-led pour 2021 ?

L'analyste d'Apple, Ming-Chi Kuo qui tombe souvent juste dans ses prédictions fait de nouvelles prévisions pour les produits de la Pomme. Et cela concerne cette fois l'affichage mini-led des MacBook.

Toujours très bien informé sur ce qui se trame dans les usines Apple, Ming-Chi Kuo a sorti une note d'investisseur dans laquelle il mentionne la transition prévue par Apple durant laquelle le géant de Cupertino se tournerait vers la technologie d'affichage mini-LED. Celle-ci est en fait non pas une nouvelle technologie d'écran mais plutôt une nouvelle technologie d'éclairage.

Des noirs profonds

Elle permet notamment d'obtenir un meilleur rendu de luminosité et surtout une plus belle profondeur des noirs. Les avantages sont donc multiples et la différence de rendu est tout de même assez flagrante, notamment lorsque cela concerne les images "nocturnes".

Selon Kuo, Apple aura donc deux nouveaux MacBook Pro dans les cartons, avec un tout nouveau design en 2021, et tous deux comporteront des mini panneaux LED. Il va même plus loin en expliquant que le constructeur présentera également un nouveau MacBook Air plus abordable en termes de prix donc, et ce en 2022 et doté de cette fameuse technologie.

