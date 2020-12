VPN SURFSHARK : Profitez de -81% de réduction sur un abonnement de 2 ans + 3 mois gratuits !

Par les temps qui courent, il est généralement bien vu de surfer sur internet via un VPN, garant de nombreuses heures passées sur la toile, sans subir d'agressions ou d'attaques extérieures. SURFSHARK via son VPN, vous permet justement d'aller où vous voulez sur la toile, sans être importuné outre mesure ! Et cerise sur le gâteau pour nous gamers, SURFSHARK fonctionne également avec un nombre illimité d'appareils, y compris la nouvelle PS5 via SmartDNS !

Cet article est un contenu sponsorisé

En informatique, un VPN est un réseau privé (Virtual Private Network), permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants, permettant à chacun d'eux de pouvoir échanger en toute tranquillité, sans voir le reste du trafic des réseaux de télécommunication publics. En d'autres termes, empêcher les autres utilisateurs de venir perturber vos séances de surf sur le Net.

C'est justement ce que propose le VPN de SURFSHARK, qui vous assurera à chaque instant une sécurité et une confidentialité parfaites, en plus d'un anonymat complet. Votre adresse IP est ainsi masquée et redirige votre trafic Internet via un tunnel VPN crypté. De quoi être en mesure de protéger votre identité numérique de votre FAI, autorités et autres regards indiscrets...

j'en profite !

Un super bon plan à ne pas rater

SURFSHARK propose justement une offre commerciale imbattable, avec un bon plan qui devrait vous décider à franchir le pas. Jugez plutôt : cette offre propose carrément -81% de réduction sur un abonnement de 2 ans + 3 mois gratuits ! Soit 2,21 dollars / mois. Une offre valable jusqu'à la la fin de l'année 2020. Pourquoi résister ?

Empêcher le piratage

Avec le VPN de SURFSHARK, vous surfez donc en toute tranquillité, et surtout empêchez les voleurs de données de pénétrer dans votre ordinateur, car les personnes qui violent votre intimité sont toujours à la recherche des appareils non protégés, et bien entendu, ceux qui ne chiffrent pas leurs connexions sont des cibles faciles pour ces individus mal intentionnés.

j'en profite !

Eviter le hameçonnage et la manipulation publicitaire

Mais le VPN de SURFSHARK vous permet aussi d'éviter les logiciels malveillants et le hameçonnage. Car on le sait, ces types d'attaques sont courantes, et il est difficile de les éviter sans protection digne de ce nom.

Mais ce n'est pas la seule menace qui plane sur votre ordinateur ou votre smartphone... Il est en effet facile pour les annonceurs d'influencer votre comportement si vous exposez toutes vos habitudes de navigation. Voici donc de quoi les en empêcher !

De plus, sans VPN SURFSHARK, votre fournisseur Internet peut collecter et vendre vos données aux annonceurs. Et bien entendu, cela vous ne le voulez pas !

j'en profite !

En bref :