Les Xbox Series X|S compatibles avec des jeux GameCube, Wii, Saturn, PSOne, etc., la vidéo

Il y a quelques jours, nous vous parlions de la capacité qu'ont les Xbox Series X|S de faire tourner les jeux PS2. Grâce au Mode Développeur que n'importe quel possesseur des nouvelles consoles Xbox peut activer, ces dernières peuvent en fait donner accès à bien plus de jeux rétro que ça.

Depuis leur lancement, les Xbox Series X|S donnent la possibilité à leur possesseur d'activer le Mode Développeur. Ce dernier permet d'utiliser sur ces dernières de nombreux logiciels compatibles avec l'architecture application de plate-forme Windows universelle (UWP). Comme indiqué précédemment, RetroArch figure parmi ces logiciels. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, RetroArch est une application pouvant servir d'interface à des émulateurs de différentes consoles rétro.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, ce système et cette compatibilité offrent la possibilité de jouer sur Xbox Series X|S, et dans de bonnes conditions, à des titres issus des catalogues de nombreuses consoles : Wii, GameCube, Nintendo 64, PSP, Saturn, PlayStation, DS, Mega Drive, etc. La vidéo ci-dessus montre des séquences de gameplay capturées depuis la Xbox Series S. Mais la compatibilité est exactement la même sur Xbox Series X.

Xbox does what Nintendon't

D'une machine et d'un titre à l'autre, la compatibilité peut évidemment varier. Et pour des consoles comme la Wii et la DS, les gameplay particuliers permis par ces machines ne se prêtent pas nécessairement au jeu à la manette. Mais la compatibilité offerte par les Xbox Series X|S moins d'un mois après leur commercialisation n'en est pas moins impressionnante.

Comme toujours dès qu'il est question d'émulation, la légalité de la chose est toute relative (pour ne pas dire autre chose). Mais les possibilités offertes par les Xbox Series X|S en matière de retrogaming et d'accès à des logiciels initialement conçus pour être utilisés sur le PC méritent d'être soulignées. D'autant plus que des constructeurs comme Sony et Nintendo continuent de refuser à leurs fans de la possibilité de jouer légalement aux jeux de leurs anciennes machines sur leur console actuelle.

À l'heure où sont écrites ces lignes, ni Microsoft, ni Sony, ni Nintendo n'ont réagi à cette situation. Il y a en tout cas fort à parier qu'elle arrange bien Microsoft. Pour rappel, de manière beaucoup plus officielle et légale, les Xbox Series X|S permettent de jouer à tous les jeux Xbox One (titres Kinect mis à part) ainsi qu'à une liste de jeux Xbox 360 et Xbox.