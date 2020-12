TEST de la souris Logitech Pro X Superlight : La reine dans son domaine

Gros succès critique et public, la fameuse souris Pro Wireless de chez Logitech (de 2018) s'offre un nouveau souffle avec la Pro X Superlight. Nous avons eu l'occasion de l'avoir entre les mains et de la tester dans de nombreuses conditions pour vérifier si elle était bien digne de son illustre parente.

Comme toujours les périphériques Logitech sont présents dans leurs packaging noir et bleu aux couleurs du constructeur. La Pro X Superlight n'échappe pas à cette règle et la boite inclut en plus de la souris (forcément) son dongle Lightspeed, son câble de charge/transfert de données, une bande antidérapante optionnelle et son chiffon de préparation ainsi qu'une fermeture optionnelle avec patin PTFE. Bref Logitech voit choses en grand pour signifier son haut de gamme et pour justifier notamment le prix (élevé) de 149 euros.

Design sobre et élégant

Pour le bien du test nous avons reçu le modèle noir mais la souris existe aussi en blanche histoire d'égayer un peu votre bureau. Peu d'excentricité dans le design de la Pro X Superlight et on reste sur de la sobriété non dénuée d'élégance comme souvent avec les périphériques hauts de gamme de chez Logitech. Totalement symétrique, elle n'est pourtant pas pour autant ambidextre avec la présence de deux boutons uniquement sur le le flanc gauche, en faisant d'office une souris pour les droitiers.

Avec ses dimensions de 125 x 63.5 x 40 mm et son poids 63 g elle mérite bien l'adjectif de Superlight. En termes de taille par contre elle reste dans la moyenne et elle ne passe pas spécialement inaperçue en main. C'est vraiment le poids qui a été travaillé avec une perte de 25% de sa masse par rapport à la Pro Wireless. Coté prise en main on notera le soft touch du plus bel effet avec ce revêtement particulièrement agréable pour paume. La taille et la forme de la souris permet au choix de s'adonner au palm grip ou au claw grip selon vos préférences. Un détail qui a son importance, Logitech précise que la souris ne contient pas de PVC et utilise une résine post-consommation écologique. L'ambition du constructeur étant d'avoir zéro émission de carbone.

La reine de la glisse

Pour améliorer la glisse et la prise en main générale, la souris se dote de nouveaux patins avec comme vu en préambule la possibilité de le changer avec un optionnel dans la boite. Le résultat est concluant et la souris est particulièrement réactive aux mouvements de main. Sur notre modèle de tapis rigide la glisse est parfaite mais nous avons aussi testé le tout sur un tapis souple plus classique : RAS.

Coté performance, Logitech se dote du capteur HERO 25K pour une plus grande précision et une meilleure fiabilité. Dans les faits, celui-ci n'est pas si différent que cela à la différence qu'il a une résolution qui peut monter à 25 400 PPP. Le capteur supporte des accélérations allant jusqu'à 40G et une vitesse de 400 ips. Bref, difficile de faire mieux à l'heure actuelle et pour le prix, on est tenté de dire heureusement. En vérité aucun jeu ne réclamera une sensibilité aussi élevée et ceux qui vous diront le contraire sont surement des mutants, surveillez-les donc de prêt.

L'excellence dans le creux de la main

Là où cette souris fait aussi fort c'est au niveau de son autonomie puisque celle-ci annonce jusqu'à 72 heures avec en plus une compatibilité de la fameuse technologie Lightspeed qui permet d'avoir une latence et une fiabilité du signal identique à une souris filaire. La recharge passe par un câble USB-A/microUSB qui est forcément moins rapide qu'un USB-C mais qui permet tout de même de recharger 50% de la batterie en 1 heure.

La souris est excellence et nous n'avons rencontré aucun soucis même en la "malmenant" un peu dans les FPS les plus exigeants. Plus important encore il n'y aucune de perte de paquet et on a effectivement l'impression d'utiliser une souris filaire classique dans la main. Cette Pro X Superlight est impressionnante à bien des égards.

Pour le reste, le logiciel GHub permet comme toujours d'enregistrer des profils ou de réattribuer des boutons. Rien de vraiment neuf mais on saluera tout de même l'optimisation du logiciel qui fonctionne de manière très efficace.

x x x x x EN RÉSUMÉ UNE REINE DE PRECISION ET DE FIABILITE! La Logitech Pro X Superlight mérite bien son titre de reine de précision. Elle représente le haut de gamme du constructeur et elle possède toutes les qualités pour appartenir à cette catégorie. Précision ultime, excellente vitesse, bonne autonomie et design efficace. Finalement seul le prix sera un véritable frein à l'achat car 150 euros pour une souris ce n'est effectivement pas à la portée de toutes les bourses. Pour le reste c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle au niveau des souris sans-fil.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un design sobre, élégant et efficace

Bonne précision

Un DPI hors norme

Système lightspeed, du sans-fil fiable comme du filaire Le prix, forcément