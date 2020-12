The Last of Us 2 n'est "que le début" selon le compositeur de la série

La sortie de The Last of Us Part II est bien trop récente pour que Sony évoque publiquement l'avenir vidéoludique de la série. À en croire une personnalité étroitement liée à l'univers créé par Naughty Dog, il se pourrait que le studio californien n'en ait pas fini avec The Last of Us.

À lire aussi : The Game Awards : Tom Holland (Uncharted) de la partie

Pour qui a joué à The Last of Us et The Last of Us Part II, les mélodies composées par Gustavo Santaolalla pour ces titres sont des ingrédients essentiels à leur réussite. Preuve en est, la bande originale du deuxième épisode fait partie des BO nomées aux Game Awards dans la catégorie Meilleures Musiques de l'année. Pour fêter cette nomination, le compositeur s'est fendu d'un tweet qui a de quoi intriguer les fans de The Last of Us :

Happy and grateful! ❤️ #TheLastOfUsPartII nominated by @thegameawards in 9 categories, among them Best Score and Music 🎮🎶 Sign in to vote! Thanks @Naughty_Dog and @Neil_Druckmann for inviting me to this adventure. It's just the beginning!@PlayStation https://t.co/qkkxZ7vveA pic.twitter.com/dVHNprJpZR - Gustavo Santaolalla (@santaolallaok) November 19, 2020

Je suis joyeux et reconnaissant. The Last of Us Part II a été nommé dans 9 catégories des Game Awards, dont celle des Meilleures Musiques. Merci Naughty Dog et Neil Druckmann de m'avoir invité à prendre part à cette aventure. Ce n'est que le début !

Bien évidemment, l'élément le plus intéressant de ce tweet est le petit "ce n'est que le début" glissé à la fin du message. Le musicien sous-entend-il que d'autres jeux The Last of Us sont d'ores et déjà prévus chez Naughty Dog ? Ou fait-il référence à la série The Last of Us dont la mise en production a récemment été officialisée par la chaîne américaine HBO et à laquelle il contribuera ? Impossible à dire pour le moment. Quoi qu'il en soit, la licence de Sony n'a clairement pas fini de faire parler d'elle.

Que sous-entend Gustavo Santaolalla selon vous ? Pensez-vous que Naughty Dog va développer un Last of Us Part III ? Qu'aimeriez-vous voir dans un nouveau jeu de la série ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.