NVIDIA lance la famille GeForce RTX 3060

Pour compléter sa gamme de GPU RTX 30 pour le jeu au meilleur prix, NVIDIA présente aujourd'hui la GeForce RTX 3060 Ti, le premier membre de la famille RTX 3060, doté de l'architecture NVIDIA Ampère et de la deuxième génération de NVIDIA RTX.

À voir aussi : Nvidia se dit submergé par la demande en RTX Série 30, des pénuries aussi en 2021 ?

Proposé au prix de 419 €, construit sur la plate-forme de jeu PC la plus puissante au monde et doté des fonctions de ray tracing et de DLSS, la RTX 3060 Ti est plus rapide que la précédente génération de GeForce RTX 2080 SUPER, proposée au prix de 719 €, elle offre un gameplay en 1080p et 1440p.

Rappelons (ou pas ) que le RTX 3060 Ti prend en charge notamment l'accélération des performances et l'amélioration de la qualité d'image (IQ) avec le NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex et NVIDIA Broadcast. De quoi régaler le joueur donc.

La GeForce RTX 3060 Ti sera ainsi disponible le 2 décembre, à partir de 419 €, sous forme de cartes personnalisées, y compris les modèles aux fréquences stock et overclockées en usine, auprès des principaux fournisseurs de cartes tels que ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY et Zotac ainsi que sous forme de Founder Edition de NVIDIA.