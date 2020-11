SEGA dévoile un prototype inédit, DiRT 5 dérape et Sony sévit... C'est La Quotidienne #35

Entre nous, on ne va pas se mentir : personne n'aime le lundi, à part peut-être ce filou de Fat Mike. Heureusement pour vous, La Quotidienne de Gameblog est là, fidèle au rendez-vous, pour vous permettre de rattraper en quelques minutes l'actualité des dernières 24 heures, et oublier les excès du week-end !

SEGA présente pour la première fois un prototype inédit de la Nomad, DiRT 5 dérape en gardant le contrôle, Sony bannit à tout va des comptes PS4 et PS5, et l'une des attractions du Super Nintendo World se montre : voilà le menu de ce nouveau numéro de La Quotidienne !

AU SOMMAIRE de CETTE EMISSION #35 :



SEGA dévoile pour la première fois la Venus, le prototype de la Nomad

Jeu du jour : DiRT 5 remet la série sur le droit chemin

"Avez-vous récupéré les jeux PlayStation Plus Collection grâce à la PS5 d'un ami ?" - Gameblog Jeux Vidéo #PS5 #XboxSeriesX #Switch #PC (@Gameblog) November 30, 2020

