SaGa Frontier Remastered s'annonce : Le classique du RPG revient avec plein de bonus

Avec l'arrivée de la nouvelle génération de consoles, le développement de mastodontes tentaculaires prend désormais un temps plus que conséquent. Heureusement, en attendant l'arrivée de Final Fantasy XVI ou Project Athia, Square Enix continue à piocher dans un juteux catalogue de titres longtemps restés interdits en Europe.

Le géant du J-RPG aurait-il envie de rattraper les ratés des décennies passées, ou la résurrection de quelques classiques de l'ère 16/32 bits permet-elle de remplir les trous d'un planning encore nébuleux ? Toujours est-il que le devoir de mémoire rôliste continue pour Square Enix, qui semble plus que jamais soucieux d'offrir une seconde jeunesse à la saga... SaGa.

La SaGa de l'été

À quelques jours de la sortie de la compilation rétro Collection of SaGa : Final Fantasy Legend, voici que le premier épisode de SaGa Frontier (et septième de la série entamée en 1989) sorti sur PlayStation en 1997 profitera d'une version Remastered, comme vous le laisse découvrir la bande-annonce ci-dessus, disponible en anglais et en japonais.

Prévue pour l'été 2021 sur Android, iOS, PC, PS4 et Switch, l'aventure aux scénarios libres s'enrichira pour l'occasion d'un huitième protagoniste en la présence de Fuse, l'agent de police bien dans son époque. Mais il faudra s'accrocher pour profiter de cette nouvelle histoire co-signée de la plume du réalisateur Akitohsi Kawazu et de l'écrivain Benny Matsuyama, puisque les joueurs devront pour en profiter boucler les sept précédents. Rien que ça. Et parce que le temps permet parfois de rectifier le tir, Square Enix précise que des éléments de l'histoire d'Asellus absents de la version d'origine seront ajoutés, pour profiter à fond des ressorts scénaristiques de la série.

Les rôlistes nostalgiques pourront tout de même profiter du style typique de la 32 bits de Sony en haute définition, sachant que les menus ont fait l'objet d'une refonte destinés à les rendre plus digestes, et que les habitués pourront accélérer la vitesse du jeu par deux, dans la même veine que les récentes rééditions de Final Fantasy VII, VIII ou IX.

Si les amateurs de rétro auront le loisir de se plonger dans les trois premiers opus dès le 15 décembre prochain avec la sortie de Collection of SaGa Final Fantasy Legend sur Switch, il faudra patienter jusqu'à l'été 2021 pour découvrir SaGa Frontier Remastered sur Android, iOS, PC, Ps4 et Switch.