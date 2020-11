TOP 5 des meilleures ventes Jeu Vidéo en France semaine 47 de 2020 : Un fléau en king

Chaque semaine, le syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie le classement des ventes de jeux physiques en France. Voici celui de la quarante-septième de cette année 2020.

La nouvelle génération s'installe au compte-gouttes, la limite des stocks empêchant aux machines de Sony et Microsoft d'atterrir dans tous les foyers qui le désirent. Il ne fallait donc pas s'attendre à un raz-de-marée côté ventes de jeux. Néanmoins, après l'incursion des premiers titres Xbox Series X|S la semaine passée, la PS5 perce aussi. Mais timidement.

If Hyrule the world ♫

C'est en effet à la cinquième place de ces charts hebdomadaires que débute la version PlayStation 5 du dernier FPS d'Activision. Le reste n'est que PS4 et Switch, avec une belle résistance des nordiques et des soldats du froid, la même mine réjouie pour le simulateur de vie insulaire, qui gagne une place, et l'entée directement en tête de la prequel très orientée action de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Classement des ventes en France en 2020 (semaine 47) :

Rendez-vous la semaine prochaine, pour le classement de la quarante-huitième semaine de l'année 2020.