The Medium met en avant son ambiance sonore en vidéo

La nouvelle expérience horrifique de Bloober Team se présentera dans deux mois, mais gigote énormément ces derniers jours. Après la présentation d'un autre personnage central à son intrigue, The Medium revient sur son ambiance sonore.

Ceux qui suivent ce jeu depuis son annonce n'ont pas occulté une information d'importance : la participation d'un des grands artisans de la saga Silent Hill, le musicien Akira Yamaoka, qui rejoint Arkadiusz Reikowski, ayant quant à lui travaillé sur Layers of Fear.

Le japonais et le polonais se retrouvent dans cette vidéo de coulisses de The Medium pour y évoquer leur collaboration et la façon dont ils ont appréhendé la création de l'ambiance sonore du monde des esprits. Yamaoka, qui sait de quoi il parle, a sa vision des choses :

Pour moi, on ne suscite pas l'horreur uniquement en usant de sons effrayants et alarmants ou calmes et inquiétants, mais aussi avec des bruits qui semblent totalement étrangers à ce monde et des musiques qui ne paraissent pas adéquates et créent des effets perturbants. Tout cela est nécessaire. C'est très banal d'avoir simplement des sons malsains et une musique qui fait peur, qui vous dit d'avoir peur, puis des musiques étranges qui vous incommodent, et je ne pense pas qu'il faille procéder ainsi.

Les deux hommes soulignent aussi l'importance du silence qui selon eux correspond bien au type de monde spirituel dans lequel l'héroïne du jeu, Marianne, va errer par moments, parfois en même temps que dans le monde réel. On comprend que l'ouïe sera très sollicitée dans The Medium, disponible sur PC et Xbox Series X|S le 28 janvier 2021, et on a hâte d'y jouer.