Micromania face à la PS5, Cyberpunk 2077 arrive, Super Nintendo World... C'est La Quotidienne #34

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : Comment tourne le jeu sur PS4 et Xbox One ? Le PDG de CD Projekt "répond"

Micromania qui autorise le remboursement aux joueurs qui ne sont pas sûrs d'avoir la PS5 rapidement, Cyberpunk 2077 qui parlera DLC et Multijoueur l'an prochain et reste calé sur PS4 et Xbox One, un survol de la zone Super Nintendo World des Universal Studios Japan : voilà le menu de ce nouveau numéro de La Quotidienne !

Micromania propose plusieurs solutions face aux problèmes de stocks de la PS5

Jeu du jour : Cyberpunk 2077 se sent bien sur Current-Gen et parlera contenu supplémentaire en 2021

: "Cyberpunk 2077, pour vous, ce sera plutôt Current-Gen ou Next-Gen en 2021 ?" Vidéo du jour : Un aperçu aérien du Super Nintendo World



