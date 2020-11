GreedFall se prévoit sur PS5 et Xbox Series X|S, avec une extension

Sorti en septembre 2019, le dernier jeu de Spiders, avant le fort intriguant Steelrising et ses aristautomates qui refusent d'aller à la lanterne, a des envies de prolonger l'aventure et de repousser ses frontières.

Comme nous l'apprenions au coeur de cet été moins confiné, GreedFall s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde. Le genre de chiffre qui appelle à aller plus loin. Et cela ne va pas manquer : comme NACON, maison-mère de Spiders, et Foucs Home Interactive l'ont annoncé, le RPG situé dans un XVIIème siècle fantasy sortira sur Next-Gen et aura droit à une extension :

GreedFall has sold over one million copies worldwide. Thank you so much for making the journey this incredible 💖!



Following our community's feedback, Teer Fradee is now coming to next-gen consoles and getting new additional content. Stay tuned! pic.twitter.com/hM4lcoR5Pn