Assassin's Creed Valhalla se met à jour, PS5 et Xbox Series X|S ont de nouvelles options visuelles

Ce jeudi 26 novembre 2020, c'est le jour choisi par Ubiosft pour apporter une nouvelle salve de correctifs et améliorations au dernier né de la famille Assassin's Creed. Et donner plus de choix aux possesseurs de consoles Next-Gen.

À voir aussi : TEST d'Assassin's Creed Valhalla (PS5/Xbox Series X) : Le saut de la foi, nouvelle génération ?

La mise à jour 1.0.4. d'Assassin's Creed Valhalla est de sortie. Avec elle, de nombreux problèmes doivent être résolus pour le jeu d'action en monde ouvert vous emmenant dans l'Angleterre du IXème siècle. Le patch notes, partagé en langue de Shakespeare, permet de voir que des équilibrages et des améliorations arrivent, en plus d'une plus grande stabilité et de problèmes résolus.

Mais ce que l'on note en début de listing, c'est que PS5 et Xbox Series X et S offrent maintenant de nouvelles options graphiques.

Learn more about what you can expect from Assassin's Creed Valhalla's Title Update 1.0.4 coming November 26:

✔️ Graphics / Performance mode introduction

✔️ Various quality of life changes

✔️ Game improvements#AssassinsCreed - Assassin's Creed (@assassinscreed) November 25, 2020

Deux modes sont proposés sur les consoles Next-Gen, donc, une fois le patch installé. Le mode Performance (par défaut sur PS5 et Xbox Series X) offre une résolution adaptative dans l'optique de maintenir le nombre d'images par seconde à 60. Le mode Qualité (par défaut sur Xbox Series S), cherche quant à lui offrir le meilleur rendu en essayant de rester à 30 images par seconde. La décision vous reviendra. Mais après, il est vrai qu'il faut voir la différence. Et à part Poufy, qui le peut ?

Assassin's Creed Valhallla est disponible sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC, Stadia et Luna.