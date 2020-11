PlayStation Plus : Les jeux "gratuits" PS4 et PS5 de décembre 2020 révélés

Les jeux proposés "gratuitement" aux abonnés PlayStation Plus sont révélés de manières diverses et variées. Ils sont parfois dévoilés par une fuite. Dans d'autres cas, ils sont annoncés simultanément dans le monde entier. Et il arrive également qu'une branche de PlayStation communique à ce sujet de son côté. Aujourd'hui, c'est de ce troisième cas de figure dont il est question.

[Mise à jour 25 novembre 17h30] : Le PlayStation Blog officiel vient de confirmer que ces trois jeux seront proposés dans toutes les régions aux dates indiquées ci-dessous.

L'annonce concernant le PlayStation Plus du jour est l'oeuvre du compte Twitter officiel de PlayStation en Arabie Saoudite. Ce dernier a en effet révélé les titres des trois jeux que les abonnés au service de Sony pourront récupérer sans débourser le moindre centime supplémentaire en décembre prochain. Ces trois titres sont :

PS5-PS4 :

PS4 :

Sur le PlayStation Plus "day one"

D'après PlayStation Arabie Saoudite, les abonnés au service de Sony pourront récupérer ces jeux à partir du 1er décembre prochain et jusqu'au 4 janvier 2021. Sachant que l'annonce a été faite par PlayStation Arabie Saoudite, il n'est pas totalement exclu qu'un ou plusieurs de ces jeux ne figurent pas parmi l'offre PlayStation Plus occidentale pour le mois de décembre prochain.

À noter par ailleurs que si Rocket Arena et Just Cause 4 sont des jeux déjà disponibles, Worms Rumble sera proposé via l'abonnement PlayStation Plus dès le jour de sa sortie. En effet, le titre de Team 17 sera commercialisé pour la première fois le 1er décembre prochain.

