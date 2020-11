Square Enix permettra à tous ses employés de durablement télétravailler : Changement de méthode

Si le Japon s'en sort mieux que l'Hexagone dans sa gestion du plus célèbre virus couronné de ce début de siècle, la crise sanitaire continue de produire ses effets, et le PDG de Square Enix nous rappelait il y a quelques semaines que des retards en cascade étaient encore à prévoir.

L'avenir risque de donner raison au dirigeant nippon, puisque Square Enix annonce officiellement que ses employés pourront totalement télétravailler à compter du 1er décembre, soit mardi prochain.

C'est presque un changement de mentalité (ou de philosophie, c'est au choix) que dépeint le communiqué diffusé aujourd'hui par le géant du J-RPG, qui souhaite durablement modifier son fonctionnement pour peut-être changer le rapport au travail de ses équipes, en tous cas sur le papier :

Plutôt que d'utiliser le télétravail uniquement comme un moyen de prévenir les infections pendant la pandémie actuelle, nous en ferons un programme permanent pour les postes qui s'y prêtent le mieux. Ce faisant, nous espérons non seulement créer un environnement de travail flexible et diversifié, mais également renforcer la productivité et aider nos employés à atteindre un équilibre optimal entre vie professionnelle et vie privée.

L'entreprise espère ainsi mieux se préparer aux éventuelles répliques et/ou catastrophes que l'avenir nous réserve, et réduisant au passage le stress des employés pour leur permettre de se montrer encore plus créatifs.

En rappelant une exigence de productivité attendue de la part des troupes, le communiqué précise que chaque employé pourra être considéré comme télétravailleur (et passera donc un minimum de trois jours par semaine à domicile) par son supérieur, et que la situation sera réévaluée tous les mois. Et au vu des premières enquêtes menées en interne, les candidats risquent d'être nombreux :

Une enquête menée en juin a démontré qu'environ 80% des employés avaient une vision positive du télétravail. En permettant de changer chaque mois son statut plutôt que d'établir des règles générales, Square Enix a élaboré un programme qui devrait convenir à tous.

Après le report de Bravely Default II, faudra-t-il se montrer plus que patients avant de pouvoir découvrir Final Fantasy XVI ? Heureusement pour son action en bourse (et nos petits coeurs fragiles), l'éditeur s'est jusque ici bien gardé de mentionner la moindre fenêtre de sortie... Mais la bascule s'opèrera-t-elle sans mal dans un univers aussi strict que le monde l'entreprise japonais et ses horaires à rallonge pour le seul plaisir de faire du présentiel ? Seul l'avenir nous le dira.