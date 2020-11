PS5 : Le démontage de la console révèle l'existence de 2 modèles de ventilateurs plus ou moins bruyants

Attendue et largement désirée par la communauté des joueurs, il n'est pas étonnant que dans un monde où le moindre détail devient désormais une information à part entière, la PlayStation 5 soit rapidement scrutée sous à peu près toutes ses coutures par les plus technophiles. Et c'est en tirant sur un drôle de fil qu'un de nos confrères a dévoilé un étonnant "secret de fabrication".

Comme dans toute organisation qui se respecte, les spécialistes ne semblaient pas tout à fait d'accord sur le sujet : la nouvelle console de Sony était-elle oui ou non incroyablement silencieuse, à l'extrême inverse des différents modèles de PlayStation 4 ?

Démontage en règle

Notre confrère Florian Agez des Numériques a eu la puce à l'oreille en recevant son modèle personnel, qui lui semblait plus bruyant que la console test reçue par sa rédaction quelques semaines auparavant. Pour en avoir le coeur net, ce dernier s'est donc attelé à démonter les deux machines, comme l'avait déjà consciencieusement fait le designer Yasuhiro Ōtori au mois d'octobre.

Et quelle ne fut alors pas sa surprise, puisque se cachaient sous la coque blanche désormais reconnaissable en mille deux modèles de ventilateurs différents :

Les deux machines n'utilisent tout simplement pas le même modèle de ventilateur. Les différences entre lesdits modèles sont loin d'être anodines, car la forme et la densité des pales montrent des variances prononcées. Il n'est donc pas étonnant que leurs performances acoustiques ne soient pas similaires.

Armés d'un sonomètre, Agez a donc procédé à un comparatif sonore des deux modèles, et la différence est finalement minime, puisque 4 décibels séparent les deux consoles PS5 : 39 décibels d'un côté contre 43 de l'autre. Selon le centre d'évaluation Bruitparif, 40 décibels équivalent à un bureau tranquille, soit à peu près la rédaction de Gameblog lorsque Trazom télétravaille.

Après avoir réalisé le même comparatif sur le reste des consoles personnelles de la rédaction des Numériques, l'article établit une répartition de 40% de PS5 dotées du ventilateur le plus silencieux, pour 60% de légèrement plus bruyants.

Je crois que nous avons affaire à un serial number

Malheureusement pour les joueurs sensibles de l'esgourde, impossible de distinguer entre eux ces deux versions : d'abord parce que la PS5 sera a priori introuvable en magasin avant de longs mois, mais surtout parce que le numéro de série (CFI-1016A) est identique, en plus d'être inaccessible avant l'ouverture de la boîte. La chasse au numéro de série qu'auront pu connaître certains acheteurs de la Xbox 360 lors de sa commercialisation n'aura donc a priori pas lieu.

Heureusement, à coeur vaillant (et bricoleur), rien d'impossible :

Reste donc pour les utilisateurs les plus zélés une unique solution pratique : remplacer tout simplement soi-même le ventilateur. La bonne nouvelle, c'est qu'à condition d'avoir à sa disposition un tournevis Security Torx T8, l'opération est extrêmement simple et peut s'effectuer sans toucher à un quelconque sceau de garantie (nous avons ainsi pu intervertir les ventilateurs de deux consoles sans la moindre difficulté). Ne reste donc plus qu'à attendre que le ventilateur A fasse son apparition dans le commerce en pièce détachée...

En attendant de pouvoir cuisinier le constructeur japonais sur ce détail, et peut-être d'en découvrir les tenants et aboutissants, n'hésitez pas à nous faire part de vos observations, sans faire sauter la garantie !