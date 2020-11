Red Dead Online bientôt vendu séparément de Red Dead Redemption 2

Un peu plus de deux ans après sa sortie, Red Dead Redemption II s'apprête à donner un peu de liberté à son mode multijoueur en ligne. À l'instar de GTA V prochainement, le western de Rockstar sépare ses activités.

À partir de ce mardi 1er décembre, Red Dead Online sera vendu en version standalone sur le PlayStation Store, le Microsoft Store, le Rockstar Games Launcher, l'Epic Games Store et Steam. Il ne sera plus nécessaire d'acheter Red Dead Redemption II, avec lequel il est inclus, pour se lancer dans un western en monde ouvert connecté. Mais il y aura toujours une prime à verser.

I'm a poor, online cowboy ♫

Le prix de lancement de Red Dead Online sera de 4,99 euros jusqu'au 15 février 2021. Après cela, il faudra débourser 19,99 euros. Côté espace disque, il faudra avoir 123 Go de libre. Il sera possible de débloquer le mode Histoire de Red Dead Redemption II à l'achat. Rockstar rappelle que sur consoles des abonnements PlayStation Plus et Xbox Live Gold sont obligatoires et que les versions PS4 et Xbox One seront rétrocompatibles sur PS5 et Xbox Series X|S.

Signalons que GTA Online lui aussi connaîtra les joies du passage en standalone durant le second semestre de l'année 2021.