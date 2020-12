Avec la manette Revolution Unlimited de NACON, visez dans le mille sur PlayStation 4 et PC

Avec la sortie de Call of Duty Black Ops Cold War, il va falloir reprendre les armes. NACON a pensé aux soldats virtuels, à ceux qui veulent les meilleures performances sur le champ de bataille, en proposant dès à présent une manette taillée pour la compétition et capable de réchauffer la plus froide des guerres !

Cet article est un contenu sponsorisé

Avec la manette REVOLUTION Unlimited edition spéciale Call of Duty : Black Ops - Cold War, prenez définitivement les choses en mains face à l'adversité. Cette manette aux couleurs du dernier jeu de la mythique série Call of Duty, la référence du jeu de tir en subjective depuis bientôt vingt ans, a tout pour plaire. Son design Collector en fait une arme unique pour séduire les joueurs. Ergonomique et convenant à toutes les mains, parfaite pour la compétition, elle a de nombreux atouts à faire valoir une fois lancé dans une partie.

Plus d'infos

Un vrai p'tit caméléon

À l'aise en mode filaire avec son câble USB-C tressé de 3 mètres comme en connexion sans fil grâce la clé USB Bluetooth fournie, paré pour plus de 7 heures de jeu une fois la batterie chargée, le Revolution Unlimited Pro Controller est un concentré de technologies que vos adversaires en ligne vont jalouser. La clé de son succès ? Cette manette compatible PS4 et PC répond à toutes vos envies et vos exigences à l'aide d'un set complet d'accessoires avec lesquels vous pourrez optimiser parfaitement vos performances et enchaîner les frags.

Ses sticks asymétriques interchangeables et personnalisables vous procurent le toucher et l'amplitude qui vous conviennent. Vous pouvez même décider de la couleur et de l'intensité lumineuse du stick droit. Grâce aux compartiments dédiés sous ses poignées, elle fera le poids idéal à votre usage. Le mode Advanced est une autre de ses bottes secrètes : il vous permet de créer des profils de jeu précis entre lesquels vous pouvez basculer directement grâce au bouton situé à l'arrière. Vous avez tout le loisir de modifier les fonctions des touches comme vous le voulez, de profiter des quatre raccourcis placés sur les grips, de régler les vibrations ou encore la sensibilité des gâchettes. Et vous ne serez jamais pris par surprise : les fonctionnalités d'écoute et de communication dès lors qu'un casque audio se trouve branché sont accessibles directement et facilement depuis le panneau arrière.

Plus d'infos

Un équipement Premium

Et si vous êtes du genre mercenaire nomade et craignez que cette arme de destruction massive ne soit endommagée, n'ayez aucune inquiétude. Une pochette de transport rigide "camouflage" exclusive l'accompagne. Protection assurée pour la manette mais aussi son fil, ses différents joysticks et leurs bases, les poids et le récepteur Bluetooth. N'oubliez pas non plus la lingette de nettoyage, pour ne pas la laisser s'enrayer. Dernière bonne nouvelle : en l'acquérant, vous recevez un charme d'arme dans le jeu Call of Duty Black Ops Cold War. Pour 179,90 euros (prix public), vous trouverez avec le NACON REVOLUTION Unlimited Pro Controller Call of Duty le meilleur allié qui soit, toujours au garde à vous et prêt à vous suivre pendant longtemps !

Plus d'infos

En bref :