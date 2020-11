Razer BlackWidow, Nari Essential et Viper Ultimate : Un arsenal de conquérants

Voilà un nouveau trio de périphériques Razer pour vous équiper avec de la qualité et triompher dans vos jeux préférés. Il s'agit du clavier mécanique BlackWidow, du casque sans fil Razer Nari Essential et de la souris sans-fil Viper Ultimate. Car vaincre n'a jamais été aussi facile...

Razer BlackWidow, LE clavier mécanique

Le clavier mécanique BlackWidow est le modèle mécanique le plus emblématique de chez Razer mais aussi synonyme de qualité et de précision. Agréable jusqu'au bout des doigts, nombreux sont les joueurs à apprécier ses sensations tactiles et sonores. On doit notamment cela grâce aux fonctionnalités typiques de la touche mécanique Razer Vert. Chaque touche comporte également des facettes améliorant la stabilité et la protection contre la poussière et les liquides. Le BlackWidow assure de pouvoir durer jusqu'à 80 millions de frappes, ce qui en fait un modèle redoutable sur la durée.

Le Razer BlackWidow permet de profiter de Razer Chroma et ainsi de disposer de 16,8 millions de couleurs pouvant s'afficher touche par touche ou zone par zone avec de nombreux effets visuels disponibles, allant de la simple ondulation à la vague en passant par la "pluie de couleurs". L'autre spécificité est le Razer HyperShift qui offre un avantage de vitesse d'exécution. Il est ainsi possible de définir n'importe quelle touche en tant que touche HyperShift pour pouvoir débloquer une fonction secondaire sur chacune d'elles. En jeu, on peut donc dédoubler certaines fonctions pour en maximiser le contrôle.

Razer Nari Essential : L'essentiel pour vos oreilles

Le Nari Essential est un casque sans-fil avec une fréquence de 2,4 GHz qui permet d'avoir de très bonnes performances sans subir de latences. Pour toujours être à l'écoute de votre adversaire... ou de votre allié ! Grâce à sa batterie longue durée pouvant durer jusqu'à 16 heures, le Razer Nari Essential est idéal pour vous accompagner aussi bien en bureautique que dans les jeux les plus exigeants en termes de sonorité. 40 mm de haut parleur, une fréquence jusqu'à 20 kHz, c'est bien là... l'essentiel.

Le casque profite du THX Spatial Audio qui vient transcender le son Surround traditionnel en simulant le son dans une sphère à 360° autour de vous. Cela permet de savoir exactement d'où vient le son (devant, dessous, en-dessus ou derrière vous). Ce casque est donc une arme parfaite pour localiser l'adversaire.

Enfin, il promet un confort à toute épreuve avec des coussinets moelleux infusés de gel refroidissant permettant de réduire l'accumulation de chaleur, histoire de vous accompagner peu importe les conditions.

Viper Ultimate : Le haut de gamme dans le creux de la main

La souris sans-fil Viper Ultimate représente le haut de gamme de chez Razer. Elégante et adaptative, elle profite à toutes les mains grâce à sa forme ambidextre et poids plume de 74 grammes. Elle est en plus disponible dans un large choix de coloris allant du simple noir au design Quartz (rose) en passant par la fameuse édition Cyberpunk 2077.

Outil ultime de précision et de vitesse, la Viper Ultimate s'équipe de la technologie sans-fil Hyperspeed qui est 25% plus rapide que les autres. L'objectif ? Oublier que vous jouez avec une souris sans-fil pour un rendu identique au filaire en termes de latence. Pour une performance absolue, ce modèle possède le nouveau capteur Razer Focus+ avec 20.000 DPI et une précision de la résolution de 99,6 %. Suivi intelligent et soulèvement asymétrique sont aussi au programme pour faire de la Viper Ultimate un périphérique incomparable.

Enfin la souris a une puissance optimale durant 70 heures de jeu en continu et vous pouvez programmer chacun de ses 8 boutons via le logiciel Razer Synapse 3 pour enregistrer des macros ou encore des fonctions secondaires. Elle est pas belle la vie de gamer bien équipé ?

