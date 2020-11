Razer Basilisk X Hyperspeed, Kraken X et Ornata V2 : Le trio de périphériques parfait pour triompher

Le constructeur Razer, grand spécialiste dans le monde du périphérique pour joueurs propose 3 produits pour vous équiper et faire face à n'importe quel défi sur PC. Le trio du jour concerne la souris sans fil Basilisk X Hyperspeed, le casque filaire Kraken X et le clavier Razer Ornata V2.

Cet article est un contenu sponsorisé

Basilisk X Hyperspeed, la souris ultime

Avec les grosses sorties à venir dans le catalogue de jeux PC, il est temps de s'équiper avec du matériel de qualité à l'image de la souris sans-fil Basilisk X Hyperspeed de chez Razer. L'arme ultime pour améliorer votre précision et votre rapidité. En effet la technologie sans-fil Hyperspeed est 25% plus rapide que les autres. Pour cela, Razer a optimisé le protocole de données, en réduisant le temps qui s'écoule pour envoyer les données entre la souris et le PC. Résultat ? Une souris plus rapide et plus fiable. Et pour laisser le joueur totalement décisionnaire, la souris laisse la possibilité de passer sur la connexion Bluetooth pour profiter d'une meilleure durée de vie de la batterie.

Avec son capteur optique avancé 5G, vous pouvez profiter d'une précision de suivie de 99,4 % avec la possibilité de monter la souris jusqu'à 16 000 DPI et jusqu'à 40 g d'accélération. La Basilisk X Hyperspeed est une alliée qui vous suivra jusqu'au bout de la nuit avec 450 heures d'autonomie en mode bluetooth et 285 heures en mode HyperSpeed. Enfin, et comme toujours chez Razer, celle-ci est entièrement configurable grâce au logiciel maison Razer Synapse 3. Configurer les 6 boutons, enregistrer et configurer des macros, changer la sensibilité ... Tout est à portée de main pour en faire un accessoire de choix.

Casque Kraken X, l'atout indispensable

Puisqu'entendre vos ennemis et guider vos alliés est indispensable, Razer propose aussi son casque 7.1 Kraken X qui a l'avantage de se faire très vite oublier sur votre tête grâce à son poids plume de 250 grammes. Pour convenir à vos goûts, il est en plus disponible en 3 coloris à savoir noir classique, noir console (bleu/noir) et Mercury qui est un beau blanc immaculé.

Équipé d'un logiciel de son surround 7.1, ce casque vous offre la possibilité de profiter d'un son clair et précis vous permettant de situer de manière très juste l'action. Intégrant des haut-parleurs de 40 mm personnalisés, le Kraken X s'équipe aussi d'un microphone flexible et pliable cardioïde qui permet de capturer votre voix avec clarté tout en supprimant le bruit de fond venu de l'arrière et des côtés. Le juste choix pour vous faire entendre par vos alliés en jeu.

Clavier Ornata V2 : L'hybride qui vous veut du bien

Vous connaissez déjà, on n'en doute pas, les claviers mécaniques et les claviers à membrane. Eh bien Razer propose cette fois un clavier hybride. Son nom ? Le Ornata v2 qui permet donc d'associer les avantages des touches à membrane et des switchs mécaniques. Il en résulte une frappe similaire à celle d'un clavier à membrane amélioré avec une touche stable lorsqu'elle est enfoncée. La partie mécanique permet d'augmenter la résistance à l'activation en début de course et de provoquer un "clic" semblable aux claviers mécaniques traditionnels. C'est donc le mélange parfait et le meilleur des deux mondes.

Eprouvé par les joueurs eSports, le clavier Ornata v2 promet une durabilité de 80 millions de frappes, de quoi vous concentrer uniquement sur vos parties en solo ou en ligne, sans penser aux lendemains. En plus de sa fiabilité, sa précision et sa justesse, l'Ornata V2 permet une très grande personnalisation avec le Razer Chroma RGB et ses 16,8 millions de couleurs et sa suite d'effets quasiment sans limite. Eclairage touche par touche ou zone par zone. Tout est possible et votre imagination est votre seule limite.

