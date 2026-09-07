10ème et ultime édition du célèbre événement caritatif, le ZEvent 2026 a explosé tous les records et levé plus de 32 millions d'euros pour un chant du cygne en véritable apothéose.

Durant ce weekend du 4 au 6 septembre 2026, le tout dernier ZEvent de l'histoire a battu son plein ainsi que des records hors du commun, tant sur la scène du streaming française qu'internationale. Pendant 3 jours de marathon cartitatif au profit d'une vingtaine d'associations, on a en effet assisté à une ultime édition en beauté, qui se termine la tête haute.

Une ultime édition du ZEvent record avec plus de 32 millions récoltés pour une vingtaine d'associations

Après un concert le 3 septembre avec plus de 11 000 spectateurs sur place, puis un marathon du 4 au 6 septembre 2026, le ZEvent édition 2026 a donc définitivement fermé ses portes plus précisément dans la nuit de ce 7 septembre 2026 à 1h du matin avec beaucoup d'émotions, mais aussi des records proprement historiques. Plus de 300 créateurs de contenu provenant notamment de Twitch et YouTube, tant en présentiel qu'à distance, ont en effet récolté des dons pour financer la vingtaine d'associations suivantes, dont la plupart déjà présentes aux précédents ZEvent :

Action contre la Faim

Amnesty International France

Association Française des Aidants

Bureaux du Cœur

Chapitre 2

Cop1

Croix-Rouge française

Envol

Helebor

Institut Pasteur

Ligue contre le cancer

Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)

Médecins Sans Frontières

Nightline France

Rire Médecin

Save the Children

Sea Shepherd France

Secours populaire français

Solidarité Paysans

Sourire à la Vie

Sparadrap

WWF France

Pour soutenir toutes ces causes, les spectateurs du ZEvent ont répondu présent comme jamais depuis les 10 ans d'existence de l'événement caritatif organisé notamment par Dach et ZeratoR. L'édition 2026 a ainsi comptabilisé la cagnotte proprement historique de 32 891 874 euros grâce aux dons, à des tombolas, à la vente de t-shirts et autres sources de collecte. Certains participants ont reçu des dons colossaux de plus de 100 000 euros d'un coup, et on a vu des cagnottes records comme près de 5 millions d'euros chez Domingo ou encore 7 millions chez Matsu, entre autres exemples d'un rassemblement historique pour du caritatif.

Les cagnottes de toutes les éditions de l'événement cartitatif

En guise de piqûre de rappel, voici l'historique des cagnottes de toutes les éditions du ZEvent, pour souligner à quel point l'événement a fait du chemin depuis ses débuts, pour s'offrir une conclusion véritablement en apothéose :

2016 (autrefois appelé Avengers) : 170 770 euros

2017 : 451 851 euros

2018 : 1 079 731 euros

2019 : 3 509 878 euros

2020 : 5 724 377 euros

2021 : 10 064 480 euros

2022 : 10 182 126 euros

2024 : 10 145 881 euros

2025 : 16 658 660 euros

ZEvent 2026 : 32 891 874 euros (soit plus du double par rapport à l'édition déjà exceptionnelle de 2025)

En cumulé, le ZEvent aura ainsi récolté en 10 ans de bons et loyaux services plus de 90 millions d'euros. Une performance proprement hors normes, dont cette édition 2026 était donc, pour le meilleur et pour le pire, son éclatant chant du cygne. Comme l'a dit ZeratoR pour le conclure en beauté : « le ZEvent c'est fini, mais la solidarité doit absolument continuer ». Place donc à d'autres pour tâcher de reprendre ce flambeau lourd de sens tant pour l'associatif français qu'à l'échelle internationale.

Source : Site officiel du ZEvent